ميقاتي: تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية

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