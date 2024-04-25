ميقاتي: التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701

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