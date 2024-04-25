ميقاتي: يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب حتى الحدود المعترَف بها دولياً

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