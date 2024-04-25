ميقاتي: لا يفوتني هنا أن أذكُر ومن باب التحدّيات أيضاً موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد

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