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ميقاتي: لا يفوتني هنا أن أذكُر ومن باب التحدّيات أيضاً موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد

Lebanon 24
25-04-2024 | 03:31
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ميقاتي: حكومتنا مُلتزمة بتطبيق كافّة النصوص الإصلاحية في ظلّ التزام سياسي شاملٍ وغير مسبوق بمكافحة آفة الفساد التي كان لها الباع الكبير في الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرُّ بها لبنان
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25/04/2024 14:00:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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