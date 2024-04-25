ميقاتي: حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا

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