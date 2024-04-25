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ميقاتي: هدفنا إقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول" والمحافظة على أموال المودعين في المصارف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل

Lebanon 24
25-04-2024 | 03:33
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