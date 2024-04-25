بلبلة أثارتها النائبة يعقوبيان عن عدم اكتمال النصاب ممّا أدّى إلى انسحاب القعقور وزرازير على عجل ليتبيّن أنّ القاعة تضمّ 68 نائباً فاستُكملت الجلسة (النهار)

Lebanon 24