Advertisement

أخبار عاجلة

إقرار إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 وقد تم إقرارهما بأغلبية النواب الحاضرين

Lebanon 24
25-04-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إقتراح قانون معجل مكرر من عبد المسيح.. هذا ما يرمي اليه
lebanon 24
25/04/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لجان المستأجرين: لإعادة إقرار القانون 160/ 92
lebanon 24
25/04/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الفريق القانوني لألمانيا: على نيكاراغوا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية قبل النظر بموقف ألمانيا (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال والموازنة اقرت دفع رواتب المتطوعين المثبتين بالدفاع المدني الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ اب 2023 (الجديد)
lebanon 24
25/04/2024 14:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2024-04-25
06:03 | 2024-04-25
05:56 | 2024-04-25
05:54 | 2024-04-25
05:53 | 2024-04-25
05:49 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24