Advertisement

أخبار عاجلة

الصمد للـ"أم تي في": لم يكن بالإمكان أفضل ممّا كان والبلديات تُواجه صعوبة في القيام بواجباتها بالإمكانيات المتوفرة حاليًا

Lebanon 24
25-04-2024 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تتّبع معايير مزدوجة".. شرف الدين دعا مفوضية اللاجئين إلى القيام بواجباتها
lebanon 24
25/04/2024 14:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"بالإمكانات القليلة".. وزير العدل: متمسكون بأحقية قضية الطفل والطفولة
lebanon 24
25/04/2024 14:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من غزة... لقطة "تفطر القلب" تفوز بجائزة أفضل صورة في العام
lebanon 24
25/04/2024 14:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور والرياشي في ندوة "دار الحوار": لبنان محكوم بأفضل العلاقات مع محيطه العربي
lebanon 24
25/04/2024 14:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2024-04-25
06:03 | 2024-04-25
05:56 | 2024-04-25
05:54 | 2024-04-25
05:53 | 2024-04-25
05:49 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24