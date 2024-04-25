"وول ستريت جورنال": مسؤولون عسكريون أميركيون يقولون إن القوات الأميركية تخطط للبدء في إنشاء رصيف عائم قبالة ساحل شمال غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع (سكاي نيوز عربية)

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