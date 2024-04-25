Advertisement

أخبار عاجلة

بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والعملية العسكرية في رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
25-04-2024 | 05:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البثّ الإسرائيلية: إلغاء اجتماع لمجلس الحرب كان مقررا لمناقشة صفقة التبادل قبل نصف ساعة من انعقاده
lebanon 24
25/04/2024 14:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو هدّد خلال اجتماع لمجلس الحرب بطرد كل من يسرب المعلومات بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة
lebanon 24
25/04/2024 14:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب سينعقد غدا لبحث ملف المختطفين وآخر المستجدات بشأن صفقة تبادل
lebanon 24
25/04/2024 14:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مجلس الحرب سيعقد جلسة مساء اليوم للتباحث في رد حركة حماس على منحى صفقة تبادل الأسرى (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2024 14:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:22 | 2024-04-25
06:03 | 2024-04-25
05:56 | 2024-04-25
05:54 | 2024-04-25
05:49 | 2024-04-25
05:45 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24