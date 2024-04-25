الخارجية الروسية: إن نُشرت أسلحة نووية في بولندا فستكون أهدافًا مشروعة لكي تستهدفها روسيا في حال اندلاع حرب مع حلف شمال الأطلسي (سكاي نيوز عربية)

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