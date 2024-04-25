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البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدين هجوم إيران على إسرائيل ويدعو لزيادة العقوبات على طهران (الجزيرة)

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:08
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