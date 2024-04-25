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وسائل إعلام إسرائيلية: جيش العدو يسحب لواء ناحال المصنف ضمن النخبة من قطاع غزة ويستبدله بلواءين احتياط أحدهما مشاة والثاني مدرع

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:41
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