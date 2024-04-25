Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس عن مسؤول أميركي: هناك إشارات من حماس في الأيام الأخيرة إلى أنها لا تعتزم تأجيل صفقة التبادل (الجزيرة)

Lebanon 24
25-04-2024 | 09:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في الإدارة الأميركية: سنصدر مع 17 دولة بيانا يدعو حماس للإفراج عن الرهائن كسبيل لإنهاء أزمة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
25/04/2024 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تلقينا فيديو الرهينة لدى حماس غولدبيرغ يوم الاثنين
lebanon 24
25/04/2024 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة يديعوت أحرنوت: التقديرات في إسرائيل لا ترجح أن ترد حماس بشكل إيجابي على الاقتراح الأميركي بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
25/04/2024 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الأميركيين-الإسرائيليين: علمنا من البيت الأبيض أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة والعالم ينتظر أن توافق حماس
lebanon 24
25/04/2024 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2024-04-25
12:13 | 2024-04-25
12:12 | 2024-04-25
11:53 | 2024-04-25
11:39 | 2024-04-25
11:38 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24