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المحكمة الأميركية العليا تبدأ الاستماع إلى الحجج المتعلقة بطلب ترامب للحصول على "الحصانة الجنائية" (الشرق)

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:03
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