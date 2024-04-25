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إطلاق 7 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة (الجزيرة)
Lebanon 24
25-04-2024
|
10:11
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