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حماس: عندما يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار سنعيد الأسرى الاسرائيليين (العربية)

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:16
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