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السفير الفلسطيني في القاهرة: بين 80 ألفا و100 ألف فلسطيني وصلوا مصر منذ بدء الحرب

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:06
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