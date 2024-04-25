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الديوان الأميري: أمير دولة قطر بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:17
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