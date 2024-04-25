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قيادي في حركة حماس للميادين: الصين وجّهت دعوات إلى جميع الفصائل تحت عنوان المصالحة الوطنية وحماس وافقت
Lebanon 24
25-04-2024
|
11:25
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