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قيادي في حركة حماس للميادين: الصين وجّهت دعوات إلى جميع الفصائل تحت عنوان المصالحة الوطنية وحماس وافقت

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:25
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