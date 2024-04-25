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وزير التربية لـ"الجديد": سنعقد مع الاسرة التربوية اجتماعاً يوم غد لدرس موضوع المواد الاختيارية والامتحان الموحد للبريفيه بالاضافة الى وضع طلاب الجنوب

Lebanon 24
25-04-2024 | 12:13
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