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رئيس وزراء هولندا: من الضروري السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
25-04-2024 | 13:29
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