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الخارجية الأميركية للعربية: نريد ضمان ألا تكون غزة نقطة انطلاق للإرهاب ضد إسرائيل

Lebanon 24
25-04-2024 | 14:02
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