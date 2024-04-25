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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية للعربية: نريد ضمان ألا تكون غزة نقطة انطلاق للإرهاب ضد إسرائيل
Lebanon 24
25-04-2024
|
14:02
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