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نيويورك تايمز: مواقع تابعة لهيئات إغاثة غربية بغزة تعرضت لقصف حتى بعد إخطار الجيش الإسرائيلي بمواقعها

Lebanon 24
25-04-2024 | 16:09
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