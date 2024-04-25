Advertisement

أخبار عاجلة

استقالة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريط اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة (رويترز)

Lebanon 24
25-04-2024 | 17:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: يمكن لحماس وقف الحرب إذا أطلقت سراح المحتجزين
lebanon 24
26/04/2024 06:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: استقالة أنيل شيلين المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية من منصبها احتجاجا على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2024 06:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: واشنطن منزعجة من الرد الإسرائيلي ولا تغيير في سياستنا تجاه تل أبيب
lebanon 24
26/04/2024 06:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: واشنطن ستُواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين في العنف المتطرف وتهديد السلام في الضفة
lebanon 24
26/04/2024 06:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2024-04-25
19:38 | 2024-04-25
19:33 | 2024-04-25
19:21 | 2024-04-25
18:53 | 2024-04-25
18:45 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24