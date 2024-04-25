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مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء ينفي صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن عودة المفاوضات مع دول التحالف

Lebanon 24
25-04-2024 | 17:23
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