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"رويترز" عن مسؤول عسكري أميركي كبير: القوات الأميركية على بعد أميال من ساحل غزة مع البدء في بناء الرصيف البحري

Lebanon 24
25-04-2024 | 17:26
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