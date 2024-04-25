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الجيش الإسرائيلي يقول إنه وافق على مبادرة جديدة تُعنى بإنشاء محور لوجستي من الشاطئ في غزة بقيادة واشنطن لإدخال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
25-04-2024 | 17:31
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