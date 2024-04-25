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"سي إن إن": السلطات الأميركية تعتقل نحو 100 محتجاً في جامعة جنوب كاليفورنيا والعشرات في جامعة تكساس في أوستن

Lebanon 24
25-04-2024 | 18:14
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