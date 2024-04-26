Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: سائق الشاحنة الإسرائيلي الذي قُتل في مزارع شبعا كان يعمل على إقامة عائق عند الحدود

Lebanon 24
26-04-2024 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مزارع شبعا وسقطت 4 صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة
lebanon 24
26/04/2024 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الرجل الذي أصيب في عملية الطعن في بئر السبع هو ضابط في "الجيش" الإسرائيلي
lebanon 24
26/04/2024 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية فوق مزارع شبعا بعد استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي
lebanon 24
26/04/2024 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي بدأ يستعدّ لبدء عملية عسكرية في رفح قريبا جدا
lebanon 24
26/04/2024 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:01 | 2024-04-26
05:57 | 2024-04-26
05:44 | 2024-04-26
05:42 | 2024-04-26
05:41 | 2024-04-26
05:40 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24