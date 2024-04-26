23
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدفاع الروسي يقول إن قوات الناتو اقتربت من حدود روسيا وخلقت تهديدات إضافية
Lebanon 24
26-04-2024
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الروسي: قوات النيتو تقترب من حدودنا وباتت تشكل خطرا إضافيا لأمننا (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: قوات النيتو تقترب من حدودنا وباتت تشكل خطرا إضافيا لأمننا (الجزيرة)
26/04/2024 13:04:12
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الصيني: من المهم أن تبقى العلاقة بين القوات الروسية والصينية ديناميكية وتستجيب لاتجاهات العصر
Lebanon 24
وزير الدفاع الصيني: من المهم أن تبقى العلاقة بين القوات الروسية والصينية ديناميكية وتستجيب لاتجاهات العصر
26/04/2024 13:04:12
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: التعاون بين موسكو وبيجين في المجال العسكري يسهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: التعاون بين موسكو وبيجين في المجال العسكري يسهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي
26/04/2024 13:04:12
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: ردنا على إسرائيل كان بمثابة تحذير محدود
Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: ردنا على إسرائيل كان بمثابة تحذير محدود
26/04/2024 13:04:12
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم
Lebanon 24
في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم
15:06 | 2024-04-25
25/04/2024 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس على شاطىء البحر في بيروت: "هيك بلّشت صيفيتي" (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس على شاطىء البحر في بيروت: "هيك بلّشت صيفيتي" (فيديو)
09:55 | 2024-04-25
25/04/2024 09:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
Lebanon 24
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
11:54 | 2024-04-25
25/04/2024 11:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مواطنين من شقة في سليم سلام... ونقلهم إلى المستشفى (صور)
Lebanon 24
إخلاء مواطنين من شقة في سليم سلام... ونقلهم إلى المستشفى (صور)
10:32 | 2024-04-25
25/04/2024 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تغني عن ألف كلمة
Lebanon 24
صور تغني عن ألف كلمة
10:26 | 2024-04-25
25/04/2024 10:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:01 | 2024-04-26
قناة بي أف أم الفرنسية: توقف الدروس في كلية العلوم السياسية بباريس بسبب الاحتجاجات المنددة بالحرب على غزة
05:57 | 2024-04-26
المدفعية الإسرائيلية تقصف بلدات الضهيرة ويارين والجبين في جنوب لبنان (سكاي نيوز)
05:44 | 2024-04-26
دبلوماسي غربي: إسرائيل حذرت الأسد بتدمير نظامه إذا تم استخدام أراضي سوريا ضدها
05:42 | 2024-04-26
السير شبه متوقف على المسلك الغربي لاوتوستراد جونية مقابل مجمع فؤاد شهاب
05:41 | 2024-04-26
دبلوماسي غربي لـ أ ف ب: الأسد يأمل في الحصول على مقابل دولي نظير ضبط النفس
05:40 | 2024-04-26
الدفاع المدني في غزة: طالبنا بجهة دولية محايدة لتححق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بمستشفى ناصر (الحدث)
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
26/04/2024 13:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24