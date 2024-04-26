رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من طرابلس: اعلان الاونيسكو ادراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي نقطة انطلاق لمزيد من الإستثمار في هذه المنشأة المميزة

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