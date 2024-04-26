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الدفاع المدني في غزة: حدثت عمليات إعدام في مجزرة مستشفى ناصر (الحدث)

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:39
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