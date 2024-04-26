Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أسوشييتد برس: مصر ترسل وفدا إلى إسرائيل سعيا للتوصل إلى اتفاق للتهدئة في غزة

Lebanon 24
26-04-2024 | 07:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسماعيل هنية: يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بشكل كامل للتوصل لاتفاق (العربية)
lebanon 24
26/04/2024 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق أسرى لكنها ليست مستعدة للاستسلام لمطالب حماس (الشرق)
lebanon 24
26/04/2024 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: بايدن أكد لنتنياهو ضرورة إعطاء تفويض أوسع لفريق التفاوض الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين دون تأخير
lebanon 24
26/04/2024 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل لاتفاق تبادل مع حماس
lebanon 24
26/04/2024 19:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:29 | 2024-04-26
12:26 | 2024-04-26
12:24 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
12:11 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24