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الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: تم انتشال أكثر من 283 جثمانا من مختلف الفئات العمرية من ثلاث مقابر جماعية

Lebanon 24
26-04-2024 | 07:42
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