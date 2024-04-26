صحيفة إسرائيل هيوم: العرض الذي قدمه المصريون لإسرائيل يشمل إطلاق سراح 20 رهينة مقابل هدنة لمدة ثلاثة أسابيع ووقف العملية الإسرائيلية المخطط لها في رفح

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