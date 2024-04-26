Advertisement

أخبار عاجلة

وزير المهجرين عصام شرف الدين للـ"أم تي في": هناك عرقلات دوليّة معروفة في ملفّ النازحين ونحن كوزارة لدينا خطّة ترحيل بالنسبة للنازحين

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرف الدين: نحن كوزارة لدينا خطّة ترحيل بالنسبة للنازحين
lebanon 24
26/04/2024 19:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ "الجديد": العبث بالأمن الوطني هو خط أحمر وما ظهر في الشارع على خلفية مقتل باسكال سليمان هو ردّ فعل طبيعي
lebanon 24
26/04/2024 19:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين عصام شرف الدين: دول الاتحاد الأوروبي عرقلت عملية عودة النازحين السوريين والملف سُحب من وزارة المهجرين قبل أن يتوقف العمل عليه (الجديد)
lebanon 24
26/04/2024 19:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تعمل "بشفافية" مع الأميركيين: لا مرشح رئاسيا لدينا والأسد يمنع عودة النازحين
lebanon 24
26/04/2024 19:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:29 | 2024-04-26
12:26 | 2024-04-26
12:24 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
12:11 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24