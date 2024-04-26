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الإذاعة الوطنية الأميركية عن بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا وضمان عدم تكرار هجوم 7 تشرين الاول

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:06
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