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بدء جلسة مجلس الوزراء في هذه الأثناء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:28
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