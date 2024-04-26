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بدء جلسة مجلس الوزراء في هذه الأثناء في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء
Lebanon 24
26-04-2024
|
09:28
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