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سلاح الجو الملكي البريطاني: نفذنا تاسع عملية لإسقاط مساعدات من الجو إلى غزة تضم أكثر من 11 طنا من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:35
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