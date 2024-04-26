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حماس تعبر عن أسفها لعدم تناول البيان الصادر من 18 دولة تأكيدا على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:44
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