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"أكسيوس": إسرائيل أوضحت للوفد الأمني المصري أنه إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات فسوف تهاجم رفح

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:01
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