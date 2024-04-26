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"أكسيوس": الرسالة الإسرائيلية مفادها أن هناك موعدا نهائيا واضحا لدخول رفح وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات التي لا طائل منها

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:02
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