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ميقاتي: نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:24
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