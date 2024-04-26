ميقاتي: نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24