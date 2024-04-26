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مصادر مصرية: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:25
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