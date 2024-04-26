Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نثمن عاليا كل حراك ومسعى لتقريب وجهات النظر واقامة علاقات ثقة ومبادرات حوارية بين القوى السياسية ونتمنى النجاح لكل مسعى خير

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا
lebanon 24
26/04/2024 19:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
علامة: تحدثنا مع ميقاتي عن ملف دعم القوى الأمنية والجيش وفهمنا أن هناك توجهات لإتمام هذا الأمر لكي تقوم الأجهزة كافة بدورها عند كافة الحدود
lebanon 24
26/04/2024 19:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: عنوان "الخماسية" هو التسهيل بين الأطراف لتقريب وجهات النظر والردّ على استفساراتها
lebanon 24
26/04/2024 19:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يدنا ممدودة لجميع القوى السياسية لنتعاون سوية إذا كنا حقا نريد الخير لمواطنينا والازدهار لوطننا
lebanon 24
26/04/2024 19:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2024-04-26
12:29 | 2024-04-26
12:26 | 2024-04-26
12:24 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24