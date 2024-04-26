ميقاتي: نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا بحجة عدم وجود مناطق آمنة

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