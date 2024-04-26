Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث وكان للبنان رد عليها وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: يجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده
lebanon 24
26/04/2024 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بماكرون وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا
lebanon 24
26/04/2024 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
26/04/2024 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: المشروع الخاص بالمرفأ الذي أعدّته فرنسا دعماً للبنان سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بأسرع وقت سواء من خلال مساهمات خارجية نتطلع إلى توافرها أو من إيرادات المرفأ وفي الحالتين فإنّ هذا المشروع سيسلك طريقه إلى التنفيذ
lebanon 24
26/04/2024 19:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2024-04-26
12:29 | 2024-04-26
12:26 | 2024-04-26
12:24 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
12:14 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24