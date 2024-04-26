ميقاتي: في موضوع الجنوب كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث وكان للبنان رد عليها وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه

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