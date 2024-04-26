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ميقاتي: يجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:29
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